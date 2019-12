Wzory na gwiazdkę. Przed nami świąteczna edycja Targów Designu Wzory

Wzory na gwiazdkę dla spóźnialskich

Design do domu, świąteczne przysmaki, naturalne kosmetyki, autorską biżuterię, ceramikę, plakaty i grafiki, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz świąteczne wianki. To wszystko i wiele więcej czeka na tych, którzy w weekend, 21-22 grudnia odwiedzą Dom Braci Jabłkowskich. Wzory na gwiazdkę, czyli świąteczna edycja Targów Designu Wzory to idealne wydarzenie dla tych, którzy zostawili zakup świątecznych prezentów na ostatnią chwilę.

"Prezenty na ostatnią chwilę? Nic nie szkodzi – „Wzory na gwiazdkę!” uratowały już niejednego spóźnialskiego Mikołaja (...) Ponad 200 wystawców i specjalna strefa prezentowa zadba o to, aby każdy spóźnialski znalazł dla bliskich unikatowy, ręcznie robiony prezent" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Ale to nie wszystko. Na drugim piętrze powstanie bowiem powstanie strefa warsztatowa, dla tych, którzy prezenty wolą zrobić własnoręcznie. "Pod okiem specjalistów uczestnicy uplotą świąteczne wianki, zrobią na drutach ciepłe czapki, nauczą się robić tradycyjny rodzinny album, wspólnie z dziećmi zrobią sznurkowe breloki, a przez cały weekend będzie można tam zrobić naturalne kosmetyki" - czytamy na stronie wydarzenia. Część warsztatów dedykowana jest osobom dorosłym, część przeznaczona dla dzieci i młodzieży.