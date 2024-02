Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Festiwal biżuterii i dodatków na PGE Narodowym. Ręczne wyroby i tłumy odwiedzających”?

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Most pieszo-rowerowy na Pragę niemal gotowy. Władze Warszawy potwierdziły termin otwarcia przeprawy Trwa budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Obecnie trwają prace wykończeniowe na zachodnim brzegu przeprawy. Jak przekazały władze Warszawy, konstrukcja gotowa jest już w 90 procentach. Roboty idą zgodnie z planem, dlatego nie należy spodziewać się opóźnień w otwarciu obiektu. To zostało zaplanowane na wiosnę. Przypomnijmy, że wraz z powstaniem nowego mostu, przebudowana zostanie ulica Okrzei oraz przejście dla pieszych przy ulicy Karowej.

📢 Imprezy w Warszawie 16-18 lutego 2024. Co robić w weekend w stolicy? Imprezy Warszawa 16-18 lutego 2024. Jakie wydarzenia odbędą się w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w mieście to czekają na Was targi, kiermasze, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 16-18 lutego 2024. Co robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd. 📢 Nawalny nie żyje. Protest pod ambasadą Rosji w Warszawie. "Putin jest mordercą" Spontaniczny protest pod Ambasadą Rosji w Warszawie. To skutek informacji o śmierci więźnia politycznego - Aleksieja Nawalnego. Na manifestacji było około dwieście osób. Zebrani nie wierzyli, że Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych. Podejrzewają, że został zabity. 📢 Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Ruszył montaż zadaszenia nad odkopanymi fundamentami. Prace potrwają około 15 dni Trwa odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. W poniedziałek ruszył kolejny etap prac, polegający na montowaniu zadaszenia nad odkopanymi fundamentami Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. Umowa na wykonanie zadania opiewająca na blisko 3 miliony złotych, została podpisana 7 grudnia 2023 roku. Roboty potrwają około 15 dni.

📢 Przystań Warszawa. Nowe atrakcje nad brzegiem Wisły już w tym sezonie Nadwiślańskie spacery w Dzielnicy Wisła mogą teraz stać się jeszcze bardziej malownicze i pełne atrakcji. Miasto ogłosiło wyniki przetargu na ośmioletnią dzierżawę kompleksu drewnianych budynków na Cyplu Czerniakowskim, co oznacza otwarcie Przystani Warszawa – miejsca pełnego życia, sportu i kultury nad samą Wisłą. Już w tym sezonie planowane są tam m.in. zajęcia wodniackie, sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz nowa kawiarnia i restauracja.

📢 Kamienica Szpitalna na placu Zamkowym w Warszawie po remoncie. Tak wygląda efekt "przed" i "po" Narożna kamienica Szpitalna na Starym Mieście odzyskuje swoją świetność po remoncie. Zabytkowa przeszedł generalny remont konserwatorski dwóch elewacji, odzyskując dawny blask i zachwycając swoją historyczną architekturą. Miasto udzieliło na ten cel dotacji w wysokości 272 900 zł, co stanowi blisko 80% wydatków.

📢 17-latek spod Warszawy z prestiżowym wyróżnieniem od NASA. Jego zdjęcie Księżyca obiegło świat Na stronie Astronomy Picture of the Day (APOD), prowadzonej przez pracowników NASA, ukazało się zdjęcie styczniowej pełni Księżyca nazywanej "Wilczym Księżycem". Autorem fotografii jest Antoni Zegarski - 17-letni mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego oraz uczeń jednego ze stołecznych liceów. - Jest to chyba wymarzone wyróżnienie dla każdego kto ima się tego fachu! - skomentował w mediach społecznościowych utalentowany nastolatek. 📢 Polska Opera Królewska w Warszawie nie doczeka się nowej siedziby. Ministerstwo Kultury podjęło decyzję Budowa nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej nie dojdzie do skutku. Informację w tej sprawie przekazano podczas konferencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Decyzja została podjęta i głęboko przeanalizowana ze służbami konserwatorskimi oraz z Łazienkami Królewskim. Jest to inwestycja na miarę potrzeb, których teraz nie przewidujemy - przekazał przedstawiciel resortu Andrzej Wyrobiec.

📢 Egipscy "Narcos" zatrzymani w Warszawie. Kartel przemycał narkotyki przez Polskę na Ukrainę Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) we współpracy z ukraińskim Departamentem do Walki z Przestępczością Narkotykową odniosło sukces w walce z międzynarodowym kartelem narkotykowym znanym jako „Dwudziestki”. Operacja, w którą zaangażowani byli policjanci z Polski i Ukrainy, doprowadziła do rozbicia grupy przestępczej oraz skonfiskowania dużych ilości narkotyków i substancji odurzających o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych.

📢 Nożownik w podwarszawskich Łomiankach. Wszedł do hostelu i zaatakował trzyosobową rodzinę Policja w Łomiankach zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który w jednym z hosteli zaatakował nożem trzyosobową rodzinę. Było krok od tragedii. Dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Tramwaj do Wilanowa. Duże zmiany i utrudnienia w ruchu. Te ulice i skrzyżowania będą zamknięte W Miasteczku Wilanów trwają prace związane z budową nowej linii tramwajowej, co wprowadza pewne zmiany w organizacji ruchu drogowego. Dzisiaj, w nocy, otwarte zostało skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej z ulicą Sejmu Czteroletniego, jednocześnie rozpoczęto prace na ulicach Hlonda, Klimczaka oraz Zdrowej. Przejdź do artykułu, aby zapoznać się z poradnikiem dla kierowców.

📢 Brutalne zabójstwo pod Warszawą. Wnuczek zaatakował kłodą babcię i jej konkubenta. Emeryt zginął na miejscu We wsi Dobczyn pod Warszawą doszło do brutalnego zabójstwa 69-latka. Emeryt oraz jego partnerka zostali zaatakowani kawałkiem drewna przez wnuczka kobiety. Wskutek poniesionych obrażeń, mężczyzna zginął na miejscu, a seniorka trafiła do szpitala. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, które ma ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tragedii. 📢 Fotoradary w Warszawie. Gdzie kierowcy najczęściej przekraczają prędkość? Oto lista miejsc W 2023 roku fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości, które pracują na terenie Warszawy, zarejestrowały ponad 141 tys. przypadków naruszeń. Najbardziej zapracowanym fotoradarem w stolicy okazało się urządzenie stojące przy ulicy Ostrobramskiej, które zarejestrowało nieco ponad dziesięć tysięcy wykroczeń. Jak wyglądają wyniki w innych lokalizacjach? Sprawdźcie w artykule poniżej.

📢 Studniówka XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie 2024. Zatańczyli poloneza w szlacheckich strojach Studniówka 2024 Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Bal tegorocznych maturzystów odbył się w sobotę, 10 lutego, w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Maturzyści otworzyli studniówkę tradycyjnym polonezem, choć w zdecydowanie zaskakujących kreacjach - uczniowie zatańczyli bowiem w szlacheckich strojach! Kliknijcie w zdjęcie, by zobaczyć fotorelację ze studniówki.

📢 Studniówka Liceum Słowackiego 2024 w Warszawie. Tak wyglądał tegoroczny niezapomniany bal Tegoroczna studniówka liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie odbyła się w sobotę, 10 lutego. Uczniowie bawili się w pięciogwiazdkowym hotelu The Westin Warsaw. Maturzyści otworzyli studniówkę tradycyjnym polonezem. Taniec zachwycił wszystkich zgromadzonych nauczycieli oraz rodziców. Następnie rozkręciła się zabawa, która trwała do białego rana. Zobaczcie sami, jak wspaniale było! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do fotorelacji z balu.

📢 Dzień Singla 2024 w Warszawie. Co robić samemu lub ze znajomymi? Oto nasze propozycje 15 lutego to Dzień Singla. Tradycyjnie tuż po święcie zakochanych przychodzi czas na tych, który - z różnych przyczyn - żyją w pojedynkę. Kliknij w poniższą galerię i zobacz, co robić samemu lub ze znajomymi w Walentynki w stolicy. 📢 Centrum Lokalne Kamionek otwarte tylko dla pieszych. Pawilony wciąż stoją puste i czekają na najemców Nowe Centrum Lokalne Kamionek, zbudowane w miejscu dawnego bazaru Rogatka, zostało otwarte. Inwestycja jest jednak dostępna na razie tylko dla pieszych i dzieci, które mogą bawić się na udostępnionym placu zabaw. Pawilony wciąż stoją puste, choć dzielnica rozpoczęła procedury na ich najem. Jakich usług mogą spodziewać się tam mieszkańcy? Szczegóły w artykule poniżej.

