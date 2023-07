Zaznaczył, że najbardziej drastycznymi przypadkami są inwestycje przy ul. Ilskiego i Księcia Witolda.

- Co dewelopera obchodzi, co będzie dalej. On buduje, sprzedaje mieszkania i więcej nikt go nie widział. Zostawia z tym problemem wszystkich wokół - powiedział radny dodając, że w okolicy nie ma infrastruktury, by obsłużyć dodatkowych mieszkańców. - Co innego dom jednorodzinny, gdzie mieszkają cztery osoby a co innego blok z kilkudziesięcioma mieszkańcami.