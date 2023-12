ZDM założył nowe skrzynki lęgowe dla ptaków. Po powrocie z ciepłych krajów nie będą już składać jaj na ulicznych latarniach

Czasami te zlokalizowane obok latarni nie spełniały tego wymogu, więc szukaliśmy odpowiednich drzew jak najbliżej poprzednich azyli. Drzewa, na których zostały zawieszone budki, musiały mieć odpowiednią wysokość, aby przestrzec ptaki przed ewentualnym atakiem drapieżników. Budki powinny znajdować się w koronach drzew, przez co złożone jaja mogą liczyć na ochronę przed słońcem i upałem. Wszystkie budki zostały precyzyjnie zamontowane, żeby służyły ptakom przez długie lata. Wykonane są z nieheblowanych desek, które nie są narażone na niszczenie spowodowane działaniem wilgoci - przekazali drogowcy.

Tak wyglądają nowe skrzynki lęgowe dla ptaków ZDM

Dzięki skrzynkom lęgowym ptaki otrzymały bezpieczne miejsce w zamian za zlikwidowane gniazdo. Przez to nie wrócą one do tworzenia swoich siedlisk na szczycie latarni, co ważne jest szczególnie w przypadku doraźnych napraw opraw oświetleniowych.