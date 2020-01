Ze ścieżki rowerowej zrobili parking. Mieszkańcy protestują: "Nie ma zgody na pogorszenie standardu prawie wszystkich dla wygody garstki"

Parking dla samochodów zamiast ścieżki rowerowej

Mieszkańcy Bemowa podpisują się pod petycją o przywrócenie ścieżki rowerowej przy ul. Batalionów Chłopskich. - W 2018r., w dobie propagowania ekologii i zdrowego trybu życia ścieżka ta została zamieniona przez Urząd Miasta W-wa Bemowo na miejsca parkingowe dla mieszkańców - brzmi apel warszawiaków. Jak wynika z relacji mieszkańców, samochody parkowane są niezgodnie z wytycznymi na ścieżce miejscami, w sposób zagrażający bezpieczeństwu przechodniów.

Rowerzyści na chodniku

Mieszkańcy apelują, że sytuacja ta spowodowała, że rowerzyści zajęli pobliski chodnik, co stanowi dodatkowe niebezpieczeństwo dla pieszych. Autorzy petycji piszą także, że ruch samochodowy na ul. Batalionów Chłopskich jest coraz większy.- Duża ilość mieszkańców okolicznych osiedli mocno wzmogła ruch samochodowy, co bardzo negatywnie wpływa na bezpieczeństwo rowerzystów zmuszonych teraz do współkorzystania z jezdni wraz z mknącymi autami - brzmi apel.

Rozwiązanie?

Mieszkańcy chcą natychmiastowego przywrócenia ścieżki, a dodatkowo zmiany obecnego oznakowania południowej części jezdni znakami B36 "Zakaz zatrzymywania" na znaki B35 "Zakaz postoju". - Kierowcy parkować mogą na miejscach w swoich osiedlach lub np. na parkingu strzeżonym przy ul. Szeligowskiej. Nie ma zgody na pogorszenie standardu prawie wszystkich dla wygody i oszczednosci garstki "oszczednych inaczej" użytkowników aut w okolicy - czytamy petycję. którą można podpisać TUTAJ.