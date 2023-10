Zmiany rozkładu jazy w Warszawie. Studenci wrócili na uczelnie

Startuje rok akademicki 2023/24. Więcej autobusów w Warszawie

Jak co roku na początku października, przy okazji powrotu studentów na uczelnie, w Warszawie nastąpiły zmiany w rozkładach. Dotyczą one autobusów, które dojeżdżają do bardziej oddalonych uczelni jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. Chodzi o linie:

114

196

193

401

Od poniedziałku, 2 października, wróciły kursy autobusów linii 114, realizowane w dni nauki akademickiej. Autobusy linii 196 ponownie jeżdżą w soboty i niedziele. Wraca także przedwakacyjny rozkład dla autobusu linii 193, a autobusy linii przyspieszonej 401 kursują do pętli Ursynów Południowy.