Zwężanie głównych ulic, strefa Tempo 30 i nowe sygnalizacje. Trzaskowski zapowiada zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych

W najbliższych miesiącach postawimy sygnalizację świetlną na kilkunastu przejściach dla pieszych. Będziemy montować progi spowalniające , zastępować skrzyżowania kompaktowymi rondami. Miasto zapłaci za dodatkowe patrole policjantów z drogówki – tak jak to robimy już w tym roku, a w przyszłym roku zakończymy audyt przejść dla pieszych. W sumie sprawdzimy 4500 miejsc.

zwężanie pasów ruchu do 3 m przed przejściami dla pieszych w trakcie trwania remontów, w miejscach, w których nie kursują autobusy

zakończenie w 2020 r. audytu przejść dla pieszych, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej; kontynuowane będzie również doświetlanie przejść dla pieszych - w 2019 r. doświetlonych ma zostać ok. 400 przejść dla pieszych, w 2020 r. - 100 kolejnych

Warszawa chce odzyskać wpływ na fotoradary

Trzaskowski chce też, by samorządy odzyskały wpływ na fotoradary. Kilka lat temu Sejm odebrał kuratelę nad fotoradarami strażom miejskim i gminnym, bowiem według NIK urządzenia stały się łatwym sposobem na reperowanie lokalnych budżetów. Obecnie o lokalizacji nowych urządzeń decyduje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który zapowiedział ostatnio, że w 2020 roku na polskich drogach pojawi się ponad 100 nowych fotoradarów. Warszawa złożyła dwa wnioski do GITD: o nowy fotoradar w tunelu Wisłostrady, a także odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego.

Prezydent Warszawy uważa, że powołany powinien zostać fundusz celowy, z którego pieniądze przeznaczane byłyby na cele poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Chodzi o to, by nie było jak dziś, gdzie z tych pieniędzy po prostu buduje się drogi - stwierdził Trzaskowski, cytowany przez portal transport-publiczny.pl. By wyeliminować patologiczne zjawisko nadużywania fotoradarów przez samorządy, instalacja nowych urządzeń następowałaby za zgodą ITD, po uprzedniej analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego.