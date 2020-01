Afera o płatne parkowanie w Sadyba Best Mall. Klienci przekonali właścicieli galerii handlowej do rezygnacji z “absurdalnego pomysłu”

Sadyba Best Mall, Warszawa. Kilka tygodni temu galeria handlowa wprowadziła nowe zasady parkowania, m.in. jedynie pierwsze 15 minut bezpłatnego parkowania. Zmiany oburzyły klientów, którzy wylali falę krytyki w mediach społecznościowych. Szczegóły w tekście poniżej.

"Galeria strzeliła sobie w kolano" Kilka tygodni temu mokotowska galeria handlowa Sadyba Best Mall wprowadziła nowe zasady parkowania na podziemnym i naziemnym parkingu. Kierowcy przez 15 minut mogą za darmo z niego korzystać, a po pierwszym kwadransie rozpoczyna się naliczanie opłat: 1-sza godzina kosztuje 3 zł, 2-ga 2 zł a 3-cia i każda następna 5 zł. Maksymalna opłata za cały dzień postoju wynosi 45 zł. Zmiany te oburzyły klientów, którzy w proteście wylali falę krytyki w mediach społecznościowych. - Niestety nikt nie zdąży zrobić zakupów w 15 minut. Ależ strzał w kolano Sadyba Best Mall. Swoimi działaniami tylko wspieracie konkurencję! Wszędzie dookoła są albo darmowe parkingi albo 1-2h za darmo, wiec jest wybór - brzmi jeden z komentarzy. Jest mnóstwo podobnych wpisów pod niemal każdym facebookowym postem SBM. Wygląda to nieco komicznie, bo klienci dobierają krytyczny komentarz do danego wpisu galerii. - Czy jest może jakiś wariant ekspresowy pakowania prezentów (chodzi o to żeby wyrobić się w 15 minutach darmowego parkingu)? Co zaoszczędzisz na promocji, stracisz na parkingu! Ale super oferta! Kupno telefonu to pewnie dłużej niż 15 minut, także po co przepłacać, jadę do Galerii Mokotów! Nie ma szans na kupienie i wypicie kawy w 15 minut. Są w Warszawie miejsca gdzie na wypicie kawy przewidziane jest więcej czasu - to tylko niektóre z wpisów, jakie odnajdujemy na fanpage'u galerii.

- Co ja mam załatwić w 15 minut? Chytry zawsze dwa razy traci, zobaczycie czy opłacało się wprowadzać takie idiotyczne zasady, 15 minut darmowe... Galeria Mokotów ma 2h za darmo a jest trochę bardziej rozwinięta, nerwy klientów dziś przy opłatach za bileciki zrobią swoje.Gratuluje!- piszą klienci.

Korki, kolejki, nerwy... Oprócz kwadransa darmowego parkowania, kierowcy skarżą się na gigantyczne kolejki, zarówno do kas, jak i przy wjazdach i wyjazdach z parkingu. Galeria zdecydowała się na system parkingowy działający bez biletów.- System parkingowy sczytuje numery rejestracyjne pojazdu. Przy wyjeździe szlaban otwiera się po opłaceniu postoju w kasach parkingowych na terenie centrum - tłumaczy Sadyba Best Mall. Klienci zwracają uwagę na to, że w galerii nie ma wystarczającej ilości kas. Inny problem to blokowanie ruchu przy wyjeździe z parkingu przez kierowców-gapowiczów, którzy nie opłacili postoju w kasie na terenie galerii. - Kretyński system opłat za parking. Kolejki do kas i kolejki do wyjazdu. Masakra z wprowadzonym systemem parkingowym. Kolejka do jednej kasy, stania na 10 min, a wyjazd z parkingu zajął aż 20 minut- relacjonują kierowcy.

Głos zabrał także operator systemu, czyli Parkingi Polskie. - Najważniejsze to zapłacić za postój przed wyjazdem. Dyrekcja Galerii, dostawca systemu i zarządca parkingu o wszystkich problemach wiedzą i pracują nad tym intensywnie. Sytuacja na pewno ulegnie poprawie. Początki zawsze są trudne - pisze Jacek Liberski, doradca zarządu w Parkingi Polskie sp. z o.o..

- Zależy nam, aby klienci naszej galerii zawsze mogli znaleźć wolne i komfortowe miejsce do parkowania. Dzięki wprowadzeniu opłat, ograniczamy liczbę osób, które pozostawiają na nim samochody, a nie są klientami Sadyba Best Mall - informują zarządcy. Galeria zmienia zasady Wśród dziesiątek negatywnych komentarzy natrafiamy na wypowiedź Sadyba Best Mall. - Dziękujemy za wyrażenie opinii. System parkingowy sczytuje numery rejestracyjne samochodu i jest bezbiletowy. W celu ułatwienia Klientom wyjazdu w okresie wprowadzenia płatnego parkingu, bezpłatny czas parkowania został wydłużony do 1 godziny - brzmi komentarz. Czy to oficjalne zmiany? O to zapytaliśmy u źródła. - Potwierdzamy. Bezpłatny czas parkowania został wydłużony do 1 godziny (do odwołania), a wkrótce pojawi się również więcej kas. Obecnie na terenie centrum znajdują się informacje o tym, jak korzystać z kas i wyjechać z terenu parkingu, a hostessy pomagają Klientom przy dokonywaniu płatności i odpowiadają na wszystkie pytania - informują zarządcy Sadyba Best Mall.