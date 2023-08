Atrakcja dla mieszkańców Warszawy. Każdy może zwiedzić piwnice dawnego Pałacu Saskiego. Za darmo z przewodnikiem

Zobacz piwnice Pałacu Saskiego

Obecnie na terenie dawnego Pałacu Saskiego prowadzone są prace archeologiczne, które potrwają do końca 2023 roku W tej chwili można zapisywać się do zwiedzania terenu zarówno grupowego, jak i indywidualnego . Zapisy przyjmowane są przez stronę internetową. Można zwiedzić teren inwestycji z przewodnikiem, stanąć nad tymi piwnicami w specjalnie wyznaczonych strefach, gdzie znajdują się tablice informacyjne. Wycieczka trwa około godziny i jest bezpłatna . Możemy dowiedzieć się m.in., w którym miejscu łamano kody Enigmy lub gdzie leżał warszawski wampir.

- Dla mnie najbardziej wzruszającym momentem do tej pory to było odnalezienie rzeźby +Chwała+. Kiedy przetarliśmy ręką postument, to pojawił się napis +Chwała+ - i już wiedzieliśmy, jaka to jest rzeźba z Ogrodu Saskiego. Przyznam, że to zrobiło na mnie największe wrażenie - - podsumował Kuliński.

Jego zdaniem "Świętym Graalem" dla architektów jest odnaleziony fragment elewacji z pawilonu Pniewskiego. "Pniewski lubował się w piaskowcu, mieliśmy zdjęcia i rysunki, ale odtworzenie tego fragmentu elewacji było niesamowicie trudne" - zaznaczył.