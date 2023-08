Autostrada A2 wydłuży się na wschód od Warszawy. Można już budować kolejny odcinek. Sprawdzamy kiedy będzie gotowy

Chodzi o ok. 12,5-kilometrowy fragment autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Umożliwia ona rozpoczęcie robót na odcinku pomiędzy węzłem Łukowisko a miejscowością Swory, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości. Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości prawie 370 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 r. Termin ukończenia prac wynikający z podpisanej umowy to grudzień 2024 r. Może on ulec zmianie z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Poniżej zdjęcia z odcinków będących obecnie w budowie

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. W realizacji, w trybie Projektuj i buduj, jest 101 kilometrów trasy do węzła Biała Podlaska. Na dalszą część, ok. 30 km od Białej Podlaskiej do granicy we wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. Następnie przeprowadzony zostanie przetarg na budowę trasy. W styczniu 2022 r. do Wojewody Lubelskiego złożono zarazem wnioski o decyzje ZRID.