Awantura na lotnisku Warszawa-Modlin. Agresywny pasażer wyprowadzony z samolotu. 36-latek otrzymał wysoki mandat

Na terenie lotniska Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem 36-letniego mężczyzny. Obywatel Białorusi po wejściu na pokład samolotu lecącego do Londynu, zaczął krzyczeć i obrażać pozostałych pasażerów. W związku z agresywnym zachowaniem, awanturnik został wezwany przez obsługę rejsu do zaprzestania zakłócania porządku oraz opuszczenia maszyny.

36-latek nie zamierzał zastosować się do powyższych poleceń. Na miejsce wezwano więc odpowiednie służby.