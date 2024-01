Fatalne skutki kuligu pod Warszawą. Grupa osób przyczepiła sanie do ciągnika rolniczego. 38-latka trafiła do szpitala Michał Mieszko Skorupka

Miał być kulig, skończyło się wypadkiem KPP w Wyszkowie / Zdjęcie ilustracyjne

Grupa osób wpadła na pomysł, by do ciągnika rolniczego przyczepić sanie. Pojazdem kierował 34-latek, który przewoził dwie osoby dorosłe i trójkę dzieci. Dobra zabawa nie trwała długo. W pewnym momencie sanie najechały na powstały z lodu garb na drodze, po czym przewróciły się wraz z uczestnikami. W wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała doznała 38-latka, która została przetransportowana do szpitala. W związku z wypadkiem, policja wystosowała ważny apel do miłośników zimowych atrakcji.