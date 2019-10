Awaria oczyszczalni „Czajka”. Ratusz chce naprawić kolektor do połowy listopada. Koszt: 23 mln zł

Awaria oczyszczalni „Czajka”. Kolektor ma zacząć działać w połowie listopada

Wkrótce rozpoczną się prace naprawcze uszkodzonego systemu przesyłania ścieków znajdującego się jedenaście metrów pod dnem Wisły. Przypomnijmy, że rurociąg, którym transportowane są nieczystości z części lewobrzeżnych dzielnic, został uszkodzony 27 sierpnia. Na początku ścieki były wylewane wprost do Wisły, a obecnie (od 14 września) przesyłane są awaryjnym rurociągiem ułożonym na moście pontonowym. To jednak rozwiązanie tymczasowe.

Harmonogram zakłada wznowienie pracy kolektorów w połowie listopada br. - informuje Ewa Rogala, rzecznik prasowy Warszawy.

Prace naprawcze wykona firma Inżyniera Rzeszów S. A. Umowę wartą 23 miliony złotych netto miasto podpisało 2 października. "Roboty będą prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu" - informuje MPWiK.

- Doszło do rozwarstwienia rurociągu. To bezpośrednia przyczyna awarii – powiedział w połowie września Rafał Trzaskowski. Od tego czasu trwały prace związane ze znalezieniem optymalnego sposobu naprawy sieci przesyłowej pod Wisłą. Miasto musiało się spieszyć, bowiem tymczasowy rurociąg na moście pontonowym ma ograniczony czas działania. Według niektórych ekspertów trzeba go będzie zdemontować przed zimą.

W jaki sposób naprawiany będzie rurociąg? Już teraz rozkuta została betonowa powłoka, która "przykrywała" rury znajdujące się w tunelu pod dnem Wisły. Wykonawca zamontuje nowe rury o długości 100 metrów każda, a następnie odtworzy uszkodzone elementy tunelu oraz wykona prace remontowe. Przed rozruchem wykonane zostaną próby szczelności.