Awaria oczyszczalni „Czajka”. Ratusz podał wstępną przyczynę: złe wykonanie rurociągu. Członek zarządu MPWiK straci pracę

- _Doszło do rozwarstwienia rurociągu. To bezpośrednia przyczyna awarii _– powiedział Rafał Trzaskowski, odnosząc się do trwającej od tygodnia awarii kolektora przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

Przypomnijmy, we wtorek (27 sierpnia) w tunelu położonym 11 metrów pod dnem Wisły (o godz. 5.50) awarii uległ kolektor A. Przesył ścieków przejął w całości rezerwowy kolektor B, który przestał działać dzień później (28 sierpnia o godz. 8). Od tego czasu trzy tysiące litrów ścieków na sekundę spływa do Wisły.

Według ekspertów z Politechniki Warszawskiej, którzy na zlecenie ratusza analizują awarię, naruszone zostały rurociągi znajdujące się w tunelu pod Wisłą. Wybrzuszona została betonowa pokrywa, która jest zabezpieczeniem dla korytarza znajdującego się pod rzeką. W tej chwili skuwany jest beton, następnie dokładnie przeanalizowane zostaną przyczyny awarii.