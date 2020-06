Budynek jak ogromny stos książek. Niezwykły projekt biblioteki w Warszawie

The Book Tower of Warsaw

"Wieża książek" to projekt biblioteki dla Warszawy, jaki przedstawili holenderscy architekci ze studia Just Open Architecture. 13-piętrowy budynek wykonany jest ze szkła i przypomina skręcający stos książek. W środku znajdują się trzy strefy tematyczne - kreacji, komunikacji oraz pracy indywidualnej. Szczegóły w tekście poniżej.

Biblioteka jak wieża Babel Holenderska pracownia projektowa Just Open Architecture opublikowała swój zwycięski projekt "Wieży książek" - nowoczesnej biblioteki, zlokalizowanej na warszawskim Mokotowie. Koncepcja zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Libgen: w kierunku nowej klasy bibliotek ewolucyjnych”. Architekci mieli za zadanie zaprojektować miejsce przyszłości, przyjazne nauce, ale również zachęcające do komunikacji i wymiany opinii między mieszkańcami miasta. W efekcie zespół JOA stworzył 13-piętrową wieżę, przypominającą stos poukładanych na sobie książek, które skręcają ku górze. Budynek jest w całości przeszklony, dzięki czemu pokazuje swoje wnętrze i życie, które się w nim toczy. - Każdy, kto ma wiedzę do dzielenia się, może występować w przestrzeni i być otwarty dla publiczności. Nowa rola biblioteki będzie ważnym ośrodkiem analitycznym miasta - piszą architekci. ZOBACZ projekt "Wieży książek" w Warszawie

Strefa nauki, punkt widokowy i kawiarnia Biblioteka została podzielona na trzy strefy. Pierwsza z nich to przestrzeń twórcza, przyciągająca artystów, fotografów czy muzyków. Organizowane są w niej różne wydarzenia kulturalne oraz warsztaty. Druga przestrzeń koncentruje się na wykładach, publikacjach medialnych i zaawansowanych branżach innowacyjnych. Trzecia strefa zlokalizowana jest na najwyższym piętrze, u szczytu wieży. To przestrzeń do nauki, połączona z punktem widokowym i kawiarnią.

Historia bibliotek Architekci ze studia Just Open Architecture opowiedzieli, jak powstał projekt i dlaczego biblioteka przypomina wieżę książek. Projektanci przestudiowali historię bibliotek, od starożytności aż do czasów obecnych. W opisie projektu podkreślają, że Warszawa ma największą kolekcję wieżowców w Europie. 64% z nich to biura, reszta to budynki mieszkalne lub mieszane, gdzie brakuje programu kulturalnego.- Upadek Wieży Babel wyraża znaczenie komunikacji i współpracy, które naszym zdaniem są również istotnymi cechami nowej generacji biblioteki jako symbolu kultury - piszą architekci. I dodają, że stolica wkracza teraz w nową erę technologiczną. Ten model biblioteki jest odpowiedni dla miasta, które rozwija się w tak szybkim tempie. Budynek miałby zostać ulokowany na Mokotowie w pobliżu jeziorka Czerniakowskiego.