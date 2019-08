Carsharing w Warszawie. Kradną coraz więcej aut na minuty. Ujawniono dziuplę złodziei

Warszawska policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o paserstwo elektrycznego BMW i3 - pojazdu należącego do floty carsharingowej "innogy GO!". - To wynik działającej od początku sierpnia 2019 na terenie Pragi Północ grupy specjalizującej się w zwalczaniu przestępczości samochodowej - wyjaśnia Komenda Stołeczna Policji.

Grupa specjalna uformowała się na początku sierpnia bieżącego roku. W miniony poniedziałek doszło do pierwszego sukcesu funkcjonariuszy. Chodzi o odzyskanie pojazdu skradzionego w ostatnich dniach lipca. Z parkingu na Bemowie auto trafiło do podwarszawskiego lasu w powiecie wołomińskim, gdzie mężczyźni demontowali kolejne części z samochodu. Zostali ujęci na gorącym uczynku podczas policyjnej zasadzki.