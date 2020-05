Ceny mieszkań w Warszawie rosną. Szukamy jednak innych nieruchomości niż przed epidemią

- Rynek wyraźnie wstrzymał oddech, zarówno od strony podaży, jak i popytu. W czasie tego spowolnienia - uczestnicy gwałtownie poszukiwali też narzędzi, które pozwoliłyby im na bezpieczne znalezienie właściwej nieruchomości, sposobu finansowania i w konsekwencji: na zawarcie transakcji w sytuacji pandemii - tłumaczy Jarosław Święcicki, prezes zarządu , Morizon.pl. - Od świąt Wielkanocnych widzimy zdecydowaną zmianę, wraz z nadejściem wiosny oraz zapowiedzią luzowania ograniczeń. Zachowania naszych użytkowników, którzy są potencjalnymi kupcami nieruchomości, wracają już do stanu zbliżonego do czasu sprzed epidemii.

Z badania przeprowadzonego przez Morizon.pl wynika, że dla 47 proc. użytkowników epidemia nie jest przeszkodą w zakupie, bądź wynajmie, nieruchomości. Co więcej, od czasu wprowadzenia ograniczeń, wzrosła liczba osób rozglądających się za mieszkaniem czy domem.

Interesującym wskaźnikiem jest również rodzaj poszukiwanej nieruchomości. Przed epidemią aż 58 proc. badanych szukało mieszkania (w bloku czy kamienicy). Obecnie jest to jedynie 37 proc. Niemal połowa (49 proc.) rozgląda się za domem, z fragmentem działki na której można by odpoczywać. To zdecydowane pokłosie ograniczeń związanych z wychodzeniem z domu. Mieszkania w mieście straciły nieco swojego uroku z powodu zakazów. Dla porównania przed epidemią domu szukało ok. 35 proc. użytkowników.