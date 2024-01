Ciało 77-latka znalezione w mieszkaniu na warszawskim Powiślu. Sąsiedzi nie widzieli go od ponad roku. Są wyniki sekcji zwłok

9 stycznia w jednym z mieszkań na warszawskim Powiślu, znajdującym się przy ulicy Dynasy, znaleziono ciało 77-latka. Emeryt nie był widziany przez sąsiadów od ponad roku, jednak nie zgłaszali sprawy na policję, gdyż byli przekonani, że przebywa on w swoim drugim mieszkaniu. Służby postanowiła zawiadomić jednak osoba, którą bardzo intrygowała nieobecność mężczyzny.

Funkcjonariusze przybyli miejsce zdarzenia postanowili wywarzyć drzwi wskazanego lokalu. Tam znaleźli zwłoki seniora.

We wtorek w godzinach przedpołudniowych, w związku z informacją uzyskaną przez dzielnicowych, dokonano siłowego wejścia do zamkniętego mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Dynasy. Po wejściu do mieszkania ujawniono zwłoki mężczyzny. Funkcjonariusze w wyniku swoich działań uzyskali informację, że sąsiedzi nie widzieli lokatora tego mieszkania od ponad roku - przekazał wówczas Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.