Cisza nocna w Śródmieściu. W ogródkach gastronomicznych po godz. 22 ma być spokój. "Zachęcamy do wzajemnego szacunku"

- Najwięcej zgłoszeń pojawia się w okresie wiosenno-letnim. Powołana komisja będzie dążyła do unormowania sytuacji - mówił nam Jakub Leduchowski, rzecznik Śródmieścia.

Głośne zachowanie odwiedzających restauracje i kluby w Śródmieściu to problem doskonale znany wszystkim mieszkańcom tego fragmentu miasta. Powielające się skargi sprawiły, że na początku 2017 roku władze dzielnicy powołały zespół, który miał zbadać skalę problemu i poszukać rozwiązań. W grupie najbardziej palących problemów znalazły się m.in. zakłócanie ciszy nocnej , niekontrolowana liczba taksówek blokujących przejazd, zaśmiecanie ul. Mazowieckiej oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, wynikające z incydentów powodowanych przez osoby nietrzeźwe.

Na razie władze Śródmieścia wykonały pierwszy krok w celu uspokojenia nocnych hałasów na terenie dzielnicy. W ogródkach gastronomicznych, które znajdują się na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, pojawiły się tabliczki, na których goście ogródków proszeni są o zachowanie ciszy po godz. 22. Na efekty tego eksperymentu trzeba będzie poczekać.

- Śródmieście zachęca do wzajemnego szacunku. Pojawiły się tabliczki zachęcające do zachowania ciszy nocnej podczas zabawy do późna. Pomysłodawcą akcji jest śródmiejski radny Daniel Łaga - dodaje Jakub Leduchowski.

Uciszanie gości restauracyjnych na pewno jest łatwiejsze od próby ograniczenia hałasu warszawiaków, bawiących się do późnych godzin w klubach. Dzielnica zapowiada, że tym problemem również się zajmie.

