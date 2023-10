Cmentarz Północny w Warszawie. Jak dojechać? Autobusy, parkingi, godziny otwarcia

Cmentarz Komunalny Północny to jedna z największych nekropolii w Europie. Co roku 1 listopada nawiedzają ją tłumy mieszkańców Warszawy i przyjezdnych. Jak dojechać na Cmentarz Północny? WTP już przygotowało "linie cmentarne" - C. Poza tym wyznaczono dodatkowe parkingi i zmieniono organizację ruchu przy samym cmentarzu. Szczegóły poniżej.

Cmentarz Komunalny Północny znajduje się na Młocinach, w dzielnicy Bielany. W tym miejscu pochowano prawie 200 tysięcy osób. To zatem jeden z największych cmentarzy w Warszawie (po Cmentarzu Bródnowskim). Co roku 1 listopada odwiedzają go tłumy mieszkańców stolicy i przyjezdnych. Przed odwiedzeniem nekropolii warto dowiedzieć się o dojazdach i możliwych utrudnieniach.

Jak dojechać na Cmentarz Północny?

W sobotę wprowadzono specjalną organizację ruchu w okolicach Cmentarza Północnego: na ulice Wólczyńską i Arkuszową wjadą tylko okoliczni mieszkańcy

częściowo zamknięto ulicę Wóycickiego przy bramie głównej cmentarza. "W dniach od 28 października do 2 listopada 2023 r. wjazd samochodem osobowym na teren cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy osób odwiedzających cmentarz nie będzie możliwy" - przekazał Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. WTP / mat. pras.

Zmiany w komunikacji miejskiej: autobusy linii "C"

W dniach 30-31.10 i 2.11.2023 r na Cmentarz Północny można dojechać linią C40 z węzła Młociny. Dodatkowo na wybranych przystankach „na żądanie” bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy kilkudziesięciu linii. WTP / mat. pras. 1 listopada na Cmentarz Północny najłatwiej będzie można dojechać komunikacją miejską. Autobusy linii C09 łączące węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego podstawiać się będą nawet co 1 minutę. Natomiast autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym, będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund.

W dzień Wszystkich Świętych będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione linie tramwajowe: C1, C4 i C6 oraz autobusowe" C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90. WTP / mat. pras. Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii: 3, 76, 110, 115, 142, 147, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 709, 727, 731 i Z26. Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 114, 120, 122, 136, 139, 145, 156, 160, 161, 169, 180, 181, 191, 213, 221, 250, 263, 409, 500, 724, 727, 735, 737, 739, 742, 750, L-5, L38, L39, Z26. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę (na całej trasie przejazdu).

Dodatkowo na wybranych przystankach „na żądanie” (bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów) będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 211, 213, 245, 251, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742. Dodatkowe przystanki będą miały autobusy linii 517 oraz 105, 167, Z26, C12 i C84 przy Cmentarzu Prawosławnym na Woli. WTP / mat. pras.

Godziny otwarcia

Informujemy, że w Dniu Wszystkich Świętych i w okresie okołoświątecznym cmentarze komunalne m.st. Warszawy, tj. Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Wojskowy w Warszawie oraz Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, będą otwarte: W dniach od 28 do 31 października oraz w dniu 2 listopada od godz. 6 do 20. - w dniu 1 listopada od godz. 6 do "ostatniego odwiedzającego" cmentarz - przekazał Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

O Cmentarzu Północnym

Cmentarz Północny zajmuje powierzchnię 143 ha, jest największym cmentarzem w Warszawie i jednym z największych w Europie. Miejsce pod cmentarz wyznaczono w latach sześćdziesiątych XX w. na północnym krańcu miasta - na Młocinach i częściowo na terenie miejscowości Wólka Węglowa (stąd potoczna nazwa „Cmentarz na Wólce”). Cmentarz został otwarty w 1973 r.

