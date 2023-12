Co z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej? Czy szybka droga powstanie?

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - jaki kształt trasy?

Według omawianego przez nas w tym roku projektu studium dla Warszawy, władze miasta przewidywały powstanie trzech obwodnic. Szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj . Oprócz tego GDDKiA przymierza się do zaprojektowania i zbudowania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Składać miałyby się na nią dwie trasy:

Co z wschodnim odcinkiem OAW?

Oznacza to nadanie odcinkowi w części zachodnio-południowej priorytetu (zaznaczony na powyższej mapie). Nie oznacza oczywiście porzucenia pozostałych elementów, ale może być odłożeniem ich w czasie. To o o tyle istotne, że wciąż nie wiadomo kiedy powstanie Wschodnia Obwodnica Warszawy, czyli pozostała część trasy S17. Ponownie pominięcie lub odłożenie w czasie wschodniego elementu obwodnicy. Może się okazać, że do czasu powstania priorytetowego odcinka, od wschodu Warszawa nie będzie dysponować nadal żadną obwodnicą.