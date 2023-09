Co z przetargiem na północną "wylotówkę" z Warszawy? Nadal trwają przygotowania. Znamy przyszłość kluczowego węzła

- W zakresie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego dla S7 Kiełpin-Warszawa, szacujemy, że ogłosimy postępowanie w połowie br. - mówiła nam w kwietniu Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA. Z odpowiedzi uzyskanych przez Daniela Radomskiego, w ramach dostępu do informacji publicznej, w sprawie przetargu na projekt i uzyskanie decyzji ZRID wynika, że przygotowania nadal trwają. Drogowcy twierdzą, że uda się jeszcze w tym roku. Zaplanowany budżet tej inwestycji to około 92,5 mln zł. Postępowanie przetargowe nadal nie pojawiło się na platformie elektronicznej.

Przygotowania do przetargu

- Obecnie trwają prace przygotowawcze w zakresie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycjo drogowej i opracowaniami towarzyszącymi. Planowane ogłoszenie przetargu to przełom III i IV kwartału br. - tłumaczy GDDKiA. Co istotne brane są pod uwagę dwa warianty w Warszawie. Z węzłem "Janickiego" oraz bez niego. - Przygotowujemy materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wariantowo, to jest z węzłem i bez niego (uwzględniając jedynie rezerwę). Poinformowaliśmy Miasto o tym i obecnie nie prowadzimy rozmów w tym temacie - tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wybudowanie tego odcinka Trasy Mostu Północnego z węzłem "Janickiego" i realizacja trasy S7 mocno odmieni układ drogowy na północy Warszawy. Po pierwsze, znacznie ułatwi wyjazd w kierunku Gdańska ze stolicy. Po drugie, powstanie miejsce w którym w przyszłości mogła by "wpadać" do węzła "Janickiego" planowana od lat trasa N-S. Po trzecie stworzyć dla Białołęki alternatywę dla trasy S8. Część kierowców mogłaby się z niej przenieść. Trasa Mostu Północnego jeśli powstanie w całości, będzie przypominać istniejące trasy powiązane z Mostem Siekierkowskim czy Łazienkowskim.

Trasa N-S i zmiany na S8

GDDKiA zaprzeczyła też by konsultowano, w ramach porzuconego studium, zmianę kategorii trasy N-S na ekspresową, aby to rządowa spółka zrealizowała budowę od lat zapowiadanej drogi. To oznacza, że jej wybudowanie nadal spoczywa na barkach miasta. Z kolei trudno wyobrazić sobie wygospodarowanie środków na budowę tak dużej inwestycji drogowej przez warszawski ratusz. Wygląda zatem na to, że trasa N-S na kolejne lata trafia do zamrażarki. Jej dofinansowanie nie jest bowiem też przewidziane w ramach 3 miliardów dla Warszawy od rządu. Nie jest planowana także rozbudowa trasy S8 w rejonie węzła "Prymasa Tysiąclecia" ani przyszłego węzła ze wspomnianą trasą N-S - znajdzie się on pomiędzy Lazurową a wspomnianą Al. Prymasa Tysiąclecia.