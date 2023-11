Domo Bake na warszawskim Powiślu. U Sugar Queen zjecie najlepsze słodkości w Warszawie

Domo Bake to niewielki lokal, ale zdecydowanie dzieje się wiele, jeśli chodzi o wystrój. Wnętrze zachwyca mocnymi kolorami i światłem, które odbija się od dyskotekowych kul zawieszonych na suficie. Na głowami znajdziecie także kwiaty, a na podłodze czarno-białe płytki ułożone w szachownicę, znane ze starych kamienic. Natomiast na ścianie błyszczy różowy neon "Nie śpię, bo piekę".

Z reguły jestem minimalistką i lubię proste, stonowane kolory. Jednak na Pintereście zobaczyłam idealne połączenie kolorów, które mnie zachwyciło, więc wykorzystałam je w cukierence. Ponadto bardzo spodobał mi się motyw kul disco, to zawsze była moja rzecz. Dodałam do niego kwiaty, bo chciałam zrobić coś szalonego. Ważne było dla mnie również to, by nawiązać podłogą do przedwojennej kamienicy, w której znajduje się Domo Bake - wymienia Dominika.