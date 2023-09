Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Warszawie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To już 16. edycja kultowego wydarzenia - targów Jestem Vintage. Po raz kolejny goszczą w Elektrowni Powiśle. Za oknem coraz zimniej, a to czas na jesienno-zimowe przygotowania szafy. Czas także na kolejne łowy i szperanko. Co znajdziemy na targach? Przede wszystkim odnajdą się tu właśnie miłośnicy wyszukiwania perełek. Byliśmy tam, aby pokazać Wam, co się dzieje podczas 16. edycji targów Jestem Vintage.

Imprezy w Warszawie 22, 23, 24 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

W piątek 22 września Sanah kdała koncert na PGE Narodowym. Warszawa była trzecim miastiem na liście tegorocznej trasy koncertowej wokalistki. Fani mogli na żywo posłuchać takich hitów jak „Najlepszy dzień w moim życiu” oraz innych przebojów w ramach Uczty nad Ucztami.