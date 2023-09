Popeyes w Warszawie. Wielkie otwarcie pierwszego lokalu w stolicy. Ogromna kolejka w Złotych Tarasach

Po otwarciu pierwszych dwóch restauracji Popeyes we Wrocławiu i Szczecinie, nadszedł czas na Warszawę. W czwartek przed wejściem do Złotych Tarasów można było zaobserwować wielu miłośników jedzenia. Chociaż oficjalną inaugurację lokalu zaplanowano na godzinę 10:00, to osoby, które chciały przekonać się, jak smakują dania z kurczaków przygotowywane według tradycyjnej luizjańskiej receptury, przybyły do galerii handlowej dużo wcześniej.

Kliknij w poniższe zdjęcie i zobacz naszą fotorelację z otwarcia pierwszej restauracji należącej do amerykańskiej sieci Popeyes w stolicy.