Popeyes Warszawa otwarcie. Tak będzie wyglądał lokal w Złotych Tarasach. Spróbowaliśmy kurczaków z Luizjany

Nasze filety są zawsze świeże, oczekują na przyrządzenie w specjalnej temperaturze. Zanim trafią do bułki, obtaczamy je w marynacie i w mące. Następnie je smażymy. Warto podkreślić, że nie we fryturze, tylko na oleju wołowym. Po kilku minutach są już gotowe. Nie potrzebują wiele, by były pyszne. Do bułki trafia jeszcze majonez i pikle. Tak proste jest przygotowanie naszej flagowej kanapki - opowiadał kucharz o procedurze tworzenia słynnej Chicken Sandwich.