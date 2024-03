Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prochownia Żoliborz w Warszawie znów otwarta. Mieszkańcy czekali na ten moment dwa lata”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prochownia Żoliborz w Warszawie znów otwarta. Mieszkańcy czekali na ten moment dwa lata Prochownia Żoliborz wróciła do Warszawy. Po dwóch latach ciężkiej batalii o to miejsce, drzwi kultowego lokalu znów zostały otwarte dla warszawiaków. 📢 Świętowali 18. urodziny linii tramwajowej, której nie ma. Mieszkańcy przypominają obietnice sprzed lat Mieszkańcy Białołęki po raz kolejny postanowili przypomnieć o zapowiadanych w swojej dzielnicy inwestycjach. Trzecia pod względem liczby mieszkańców dzielnica narzeka na słabą komunikację zbiorową, która przecież jest jednym z priorytetów warszawskiego ratusza ostatnich lat. Niestety wygląda na to, że na obiecywane linie tramwajowe jeszcze poczekają. A czekają już, jak sami tłumaczą, 18 lat.

📢 Gruzińskie tradycje i miłość do kulinarnych eksperymentów. Odwiedziliśmy restaurację Gruzinka na warszawskiej Saskiej Kępie Restauracja Gruzinka to nowy lokal znajdujący się przy ulicy Francuskiej na warszawskiej Saskiej Kępie. Tutejsi kucharze serwują dania kuchni gruzińskiej, będące połączeniem tradycji z nutą kulinarnych wariacji. Z jednej strony zjemy tu klasyczne Chaczapuri, z drugiej - Chinkali z ciasta czekoladowego wypełnione gorącą czekoladą i wiśniami. Fuzja klasyki i innowacji okazała się strzałem w smakowitą dziesiątkę - miejsce to bowiem roi się od miłośników jedzenia. Poniżej nasza relacja z wizyty w Gruzince.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spektakularna rezydencja z własnymi stawami. Niezwykły pomysł na dom architektów z Warszawy Willa położona na tafli stawu, która wygląda jakby lewitowała, z podziemnym przejazdem. Rezydencja niczym z filmów, którą wyróżnia nie tylko potężna skala, ale też odważne podejście do zagospodarowania terenu ponad osiem hektarów. Teren jest przekształcany w nowoczesny ogród, który współgra z architekturą willi. Zapraszamy na wirtualny spacer po budowie niezwykłego domu zaprojektowanego przez warszawską pracownie Mobius Architekci.

📢 Nowy pomysł na rewitalizację Pragi i Targówka. Efekt poznamy po wakacjach Co dalej z rewitalizacją Pragi i Targówka? Wkrótce ruszyć ma nowy program. Tym razem kluczowy będzie praski pas nad Wisłą, fragment Starej Pragi oraz Kamionek. - Cieszy fakt, że w składzie komitetu dominują mieszkańcy i mieszkanki obszaru rewitalizacji, a nie sami urzędnicy- mówi nam Krzysztof Michalski, przewodniczący społecznego komitetu rewitalizacji. 📢 Uniwersytet Warszawski tylko dla bogatych? „Studiowanie niemożliwe bez podjęcia pracy zarobkowej” Głośny list otwarty do władz Uniwersytetu Warszawskiego. Czytamy w nim, że studiowanie dzienne na UW możliwe jest tylko dla osób bogatych. Twórcy apelują o podjęcie działań. Zauważają również, że uczelnia zarezerwowała ogromne kwoty na inwestycje. Pytanie, czy z nowych budynków skorzystają najlepsi studenci, czy tacy których będzie stać na utrzymanie się w drogiej Warszawie?

📢 Imprezy Warszawa 1-3 marca 2024. Polecamy najciekawsze wydarzenia tego weekendu. Będzie się działo Imprezy w Warszawie 1, 2, 3 marca, 2024. Co będzie się działo, gdzie warto się wybrać w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, będziecie mogli nieźle zaszaleć! Czekać na Was będą wystawy, spacery, koncerty, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Sprawdziliśmy najciekawsze propozycje rozrywkowe na nadchodzący weekend. Przygotowaliśmy przegląd wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 1-3 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Panattoni Cafe, czyli lokal w formacie workstyle'u. Tu popracujesz zdalnie i zjesz najlepsze śniadanie w stolicy Odwiedziliśmy w ostatnich dniach lokal w samym sercu warszawskiej Woli, który w plebiscycie Restaurant Week, zwyciężył w dwóch kategoriach - najlepsze śniadania w Warszawie oraz opinie gości. Miejsce słynie z przeróżnych wariacji gofrów wytrawnych, wyjątkowej kawy speciality oraz herbat, które... zaparzysz samemu! Mowa o Panattoni Cafe, czyli kawiarni w formacie workstyle'u.

📢 Zabytkowa kamienica przy Markowskiej w Warszawie odzyskała dawny blask. Niebawem ruszy tam centrum lokalne "Synergia" Odtworzenie zabytkowej kamienicy przy ulicy Markowskiej 16 w Warszawie dobiegło końca. W budynku, który powstał w ramach Programu Rewitalizacji Warszawy, działać będzie centrum lokalne. Znajdą się tam specjalne pracownie dla mieszkańców. 📢 Seria wybuchów na Bielanach. Zaniepokojeni mieszkańcy pytają o przyczynę. Sprawca testuje materiały pirotechniczne własnej roboty? Od dłuższego czasu mieszkańcy Bielan oraz okolicznych dzielnic słyszą w środku nocy bardzo głośne wybuchy. Tajemnicze eksplozje są tak potężne, że sprawią, iż w oknach trzęsą się szyby. Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się do bielańskiego urzędu w tej sprawie. Burmistrz dzielnicy natychmiast skontaktował się z policją z prośbą o wyjaśnienie i ustalenie, co jest przyczyną wybuchów. Szczegóły poniżej. 📢 "Sprawiedliwość dla Jolanty Brzeskiej!". Lokatorzy żądają śledztwa w sprawie morderstwa działaczki. Tak przebiega demonstracja 13 lat temu, 1 marca 2011 roku, zginęła Jolanta Brzeska. Działaczka, która walczyła o prawa lokatorów reprywatyzowanych warszawskich kamienic, została spalona żywcem w pobliżu Lasu Kabackiego. Do dziś nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów zorganizowało więc dziś demonstrację pod Ministerstwem Sprawiedliwości, żądając przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie morderstwa Brzeskiej. Szczegóły poniżej.

📢 Nie żyje kobieta brutalnie zaatakowana kilka dni temu w centrum Warszawy W piątek w szpitalu zmarł 25-letnia kobieta zaatakowana kilka dni temu na ulicy Żurawiej w Warszawie. Atak miał miejsce w ostatnią niedzielę. W sprawie napaści na Białorusinkę zatrzymany został 23-latek. 📢 Restauracja Muzealna w Warszawie. Tradycja doprawiana nieoczywistością. Oto polska kuchnia odkryta na nowo Muzealna to jedna z tych restauracji, które udowadniają, że pomysłów na przedstawienie tradycyjnych dań kuchni polskiej w nowatorskiej odsłonie nie brakuje. Mało tego - przekonamy się tutaj, że rodzime klasyki, jak np. tatar, śledź czy rosół, wciąż mają wiele do zaoferowania. W tym miejscu można jednak nie tylko świetnie zjeść, ale i mile spędzić czas. Wszystko za sprawą oryginalnego wystroju i niezwykle przyjaznego klimatu. Nic dziwnego, że lokal ten został wyróżniony przez przewodnik kulinarny Michelin.

📢 Trzy nowe osiedla na obrzeżach Warszawy. To kolejna inwestycja dewelopera. Zbudują w sumie tysiąc mieszkań? W Warszawie powstaną nowe mieszkania na sprzedaż. Bouygues Immobilier Polska do końca pierwszego kwartału wystartuje ze sprzedażą trzech inwestycji na terenie stolicy. W jakich lokalizacjach znajdą się planowane inwestycje? 📢 Fabryka Ursusa stopniowo burzona. Co wiemy po kontroli konserwatora zabytków? Co dalej z pozostałościami po dawnych zakładach Ursus? Aktywiści w ubiegły weekend zaczęli alarmować o rozbieraniu pozostałości zabytkowych hal. Kontrolę w poniedziałek przeprowadził Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Aurec Home miał tu realizować swoją inwestycję, ale miasto nie wydało pozwolenia na budowę. Sprawa trafiła do wojewody, a co dzieje się teraz? 📢 Niezwykła wystawa plakatów w Warszawie. W Fabryce Norblina za darmo zobaczymy kolekcję z lat 20. i 30. XX wieku W Fabryce Norblina w Warszawie w środę, 28 lutego ruszyła wystawa „Stefan Norblin – artysta plakatu”. Do kompleksu przy Żelaznej 51/53 trafiły prace stworzone przez jednego z członków rodu Norblinów, Stefana. Mowa tutaj o kolekcji, która zawiera w sumie 24 przykłady jego dzieł. W Fabryce Norblina będzie można je oglądać bezpłatnie do końca marca.

📢 Tramwaj na Kasprzaka prawie gotowy. Trasa zostanie otwarta już w przyszłym tygodniu. Będzie sporo zmian komunikacyjnych Tramwaj na Kasprzaka na warszawskiej Woli przechodzi już ostatnie prace wykończeniowe. Pierwsi pasażerowie pojadą tędy już we wtorek, 5 marca, wczesnym rankiem. Miasto szykuje w najbliższym czasie więcej udogodnień dla mieszkańców Woli. 📢 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odwołany. Profesor Jakub Lewicki podsumowuje swoją kadencję. "Współpraca z miastem była świetna" Jak dowiedzieliśmy się jako pierwsi 29 lutego został odwołany ze stanowiska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - profesor Jakub Lewicki. Podkreśla, że współpraca z nową minister oraz wojewodą była bardzo dobra, wszystko przebiegło w dobrej atmosferze, a on sam jest zadowolony ze zmian. Podsumował w krótkiej rozmowie z nami swoją kadencję, której największym sukcesem jest według niego ochrona dworca Warszawa Centralna, a także dziękował za współpracę wiceprezydentom Warszawy.

📢 Co dalej z Teatrem Rozmaitości? Ratusz nie rezygnuje z tej inwestycji. Będzie podzielona na etapy Wiemy co z budową Teatru Rozmaitości w centrum Warszawy. Po otwarciu ofert w poprzednim przetargu inwestycja niemal zawisła na włosku. Oferty były nawet dwukrotnie wyższe niż zakładany przez inwestora budżet. Ratusz ma jednak plan by podzielić inwestycję na etapy i jej nie wstrzymywać. Kolejne postępowanie już wkrótce. 📢 Przebudowa Warszawy Zachodniej wkracza w decydującą fazę. Czy do wakacji zyskamy dostęp do wszystkich peronów? Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych warszawskich inwestycji. Wracamy do tego tematu regularnie, ponieważ dostajemy liczne zapytania o zakończenie inwestycji. Choć według pierwotnego harmonogramu całość miała zakończyć się z końcem 2023 roku to budowa nadal trwa. Jak długo jeszcze i co dzieje się tam aktualnie?

