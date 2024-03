Fabryka Ursusa stopniowo burzona. Co wiemy po kontroli konserwatora zabytków?

Mieszkania w miejscu dawnej fabryki. Co z inwestycją?

"Fabrica Ursus" to nazwa inwestycji planowanej przez dewelopera Aurec Home w rejonie ulic Dyrekcyjnej i Ogniowej na terenie warszawskiego Ursusa. Jak pisaliśmy w marcu ubiegłego roku w 2020 roku firma Aurec Home zapowiedziała budowę osiedla wkomponowanego w pozostałości fabryki. Sprawa zatrzymała się jednak na tym, że nie uzyskano pozwolenia na budowę od miasta. - Nie wydaliśmy pozwolenia na budowę. Jedno postępowanie zostało zawieszone na wniosek inwestora, a drugie po naszej odmowie toczy się teraz przed Wojewodą Mazowieckim - tłumaczył nam Artur Szklarczyk z wydziału prasowego.

Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Jak słyszymy, deweloper nie dostał zgody na rozbiórkę pozostałości po dobudówce dawnej lakierni oraz ruin budynków powojennych na działce przy ulicy Ogniowej w Warszawie. Od tej decyzji spółka wniosła odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Tym zajmie się już nowy konserwator zabytków, ponieważ w czwartek (28.02.) odwołany został dotychczasowy - profesor Jakub Lewicki.

24 maja 2023 r. NID przedstawił opinię dotyczącą rozbiórki pozostałości dawnej lakierni oraz ruin budynków powojennych położonych na wspomnianej działce. - Zdaniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa ocena wartości zabytkowych wskazanych reliktów zabudowy przeprowadzona przez organ konserwatorski w trakcie postępowania wpisu do rejestru została dokonana prawidłowo oraz pozostaje wiążąca na gruncie administracyjnym. (..) Należy tym samym wskazać, iż pozostałości budynków stanowiące przedmiot niniejszej opinii stanowiły przedmiot przeprowadzonego postępowania administracyjnego, a organ konserwatorski dokonał oceny ich wartości zabytkowej stwierdzając, iż brak jest udokumentowanych przesłanek do ich wpisu do rejestru zabytków nieruchomych, a tym samym ich trwałe zachowanie nie leży w interesie społecznym - czytamy.

- MWKZ biorą pod uwagę wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz opinię NID. Musiał zmienić stanowisko i dopuścił do rozbiórki - tłumaczy nam Andrzej Mizera. Jak mówi w rozmowie ze mną lokalny działacz, Krzysztof Daukszewicz, deweloper miał konflikt z miastem, ale nie są znane szczegóły całej sytuacji. Zwraca uwagę, że fronty i ściany boczne od ulicy Dyrekcyjnej mają być chronione i będą wkomponowane w nowe budynki. - Nie należy jednak spodziewać się takiej skali zachowania zabytku jak np. w Koneserze. Tutaj to raczej będzie dodatek, element jakiejś części usługowej, może jakiegoś food hallu i będzie to widoczne od strony ulicy - dodaje.