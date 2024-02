Nowy pomysł na rewitalizację Pragi i Targówka. Efekt poznamy po wakacjach

Program zwany „Na_prawa Warszawa” idzie… do naprawy. Zintegrowany Program Rewitalizacji, który obowiązywał w latach 2015-2022, miał poprawić jakość życia na Pradze-Północ, części Pragi-Południe i Targówka. Zakończył się połowicznym sukcesem. To znaczy, że udało się osiągnąć połowę zakładanych celów – co wprost piszą urzędnicy w raporcie podsumowującym.

Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja jeśli chodzi o realizację konkretnych inwestycji. Udało się zakończyć 83 ze 130 różnego rodzaju projektów. Czego zabrakło? Chociażby: