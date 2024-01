Duże utrudnienia na Mokotowie. Wypadek przy centrum handlowym. Zablokowana jezdnia w kierunku centrum.

Z informacji, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników wynika, że tymczasowo zablokowane zostały wszystkie trzy pasy ulicy Wołoskiej w stronę centrum. Doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na miejscu są już służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz pogotowie. Utworzył się duży korek na ulicy Wołoskiej sięgający co najmniej Ronda Unii Europejskiej. Zablokowane są aktualnie także mniejsze ulice w okolicy centrum handlowego Westfield Arkadia.

Do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy komentarza policji, co dokładnie wydarzyło się w tym miejscu. Artykuł będziemy aktualizować na bieżąco w przypadku pojawienia się nowych informacji w tej sprawie. Poniżej miejsce zdarzenia. Jak dowiedzieliśmy się od straży pożarnej doszło do zderzenia karetki z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali kierowcy karetki oraz samochodu osobowego. Ze względu na to konieczne było wezwanie kolejnych pojazdów - by przekazać pacjenta karetki kolejnemu zespołowi medycznemu oraz udzielić pomocy poszkodowanym.