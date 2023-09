Dzielnica wyburzyła chroniony prawem budynek. Aktywiści zaalarmowali o szokujących działaniach władz. Jest stanowisko konserwatora

O wyburzeniu kamienicy poinformowali aktywiści ze stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi. - Ta ciekawa pod względem architektonicznym (mansardowy dach) oficyna przy Kamionkowskiej 25, jeden z najstarszych budynków na Kamionku, które przetrwały do naszych czasów, w weekend przeszła do historii - napisali aktywiści. Zastanawiali się też, czy w tym przypadku rozbiórka z różnych względów była jedynym rozwiązaniem i czy stanowisko w sprawie zajmowały Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Stołeczny Konserwator Zabytków.

Do sprawy odniósł się Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. "Informacja o wyburzeniu jednego z najstarszych na Kamionku budynku przy ulicy Kamionkowskiej 25 to dla nas zaskoczenie i działanie, które nie powinno mieć miejsca" - napisał MWKZ. Wyjaśnił, że budynek znajdował się w Gminnej Ewidencji Zabytków, w ostatnim czasie został włączony do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. "Powyższe wpisy roztaczały nad nim określoną ochronę prawną" - dodał.