GDDKiA: jesteśmy przygotowani do zimowego utrzymania dróg krajowych na Mazowszu

Z komunikatu udostępnionego przez warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że podczas akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na Mazowszu, pracować będzie 478 pojazdów, w tym 249 jednostek sprzętu do zwalczania gołoledzi oraz ok. 229 do odśnieżania. Szacuje się, że w sezonie zimowym może zostać zużyte około 50 tys. ton soli oraz 280 ton chlorku wapnia. Średnio na zimowe utrzymanie dróg wydatkowane jest ok. 60 mln zł rocznie.

GDDKiA informuje, że korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować działania prewencyjne, takie jak np. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Po pozyskaniu informacji o godzinie, w której rozpocznie się opad śniegu, w newralgicznych miejscach, czyli na przykład takich, w których występują szczególnie duże natężenia ruchu, służby drogowe będą wcześniej czekać na drodze w gotowości do działań.