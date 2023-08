Grzyby Warszawa 2023. Najlepsze miejsca dla grzybiarzy w Warszawie i okolicach

Gdzie pojechać na grzyby? Warszawa i okolice

Szczyt sezonu na najpopularniejsze gatunki grzybów przypada na okres od sierpnia do października. Pogoda jest korzystna dla grzybiarzy, dlatego warto już teraz chwycić koszyk i obrać te kierunki, by wrócić do domu z koszem pełnym leśnych, jadalnych skarbów. Lasy na trasie do Starej Miłosnej w Wesołej to idealne miejsce na grzybobranie - leśnych skarbów najlepiej szukać w okolicach uroczyska leśnego Zielony Ług. Wśród grzybiarzy dużą popularnością cieszą się też okolice Międzylesia. Miejsca, z którego z pewnością nie wrócicie z pustymi rękoma, to też lasy w okolicach Celestynowa, Wólki Radzymińskiej, Mostówki koło Wołomina czy Pomiechówka.