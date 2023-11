Imponujące wyniki Warszawy. Miliony turystów przewinęły się przez stolicę Polski. Skąd przyjeżdżają?

Turyści wrócili do Warszawy

Łącznie przez Warszawę przewinęło się 9 milionów turystów. Z kraju przyjechało 7,1 mln turystów, a z zagranicy 1,9 mln. Wśród gości zagranicznych dominowali Brytyjczycy i Niemcy. Najlepszą wiadomością jest jednak fakt, że z raportu przygotowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki wynika, że ruch turystyczny w stolicy, w porównaniu do 2021 roku, zwiększył się o 78%. To jednak nadal mniej niż w 2019 roku - ale już tylko o 11%.

Jak dotąd, niemal niezmiennie, największą popularnością wśród turystów i mieszkańców cieszyły się w ubiegłym roku: Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski, a także Centrum Nauki Kopernik oraz Stadion PGE Narodowy. W tych miejscach zanotowano najwyższą frekwencję. Największy ubytek stolica nadal notuje wśród turystów spoza Polski. W przypadku wizyt krajowych można już mówić o powrocie do wyników sprzed pandemii – różnica w stosunku do roku 2019 wyniosła tylko 2%. Najwięcej przyjechało z województw śląskiego, małopolskiego i pomorskiego z województw śląskiego, małopolskiego i pomorskiego.

Miasto stołeczne Warszawa przy monitorowaniu liczb dotyczących turystyki wykorzystuje nowoczesne technologie

Przy określaniu wielkości ruchu turystycznego twórcy raportu „Turystyka w Warszawie. Raport 2022”, którego pochodzą wyżej opisywane dane, po raz pierwszy uwzględnili informacje pochodzące z dużych zbiorów danych (big data), które odzwierciedlają zachowania użytkowników smartfonów. W ten sposób oszacowali liczbę przyjazdów do stolicy na jeden dzień (bez noclegu). Po dodaniu do niej liczby przyjazdów turystycznych okazało się, że w ubiegłym roku zanotowano w Warszawie łącznie 14,8 mln odwiedzin.

– Raport pokazuje, że po przerwie w podróżowaniu, spowodowanej pandemią COVID-19, turyści coraz chętniej przyjeżdżają do naszego miasta. To bardzo dobra informacja także dla mieszkańców, gdyż ponad 80% warszawianek i warszawiaków zauważa, że rozwój turystyki w Warszawie pozytywnie wpływa na ich życie – mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. W 2022 roku w stolicy odbyło się blisko 9 tys. wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych, konferencji i kongresów oraz targów i wystaw. Wzięło w nich udział ponad 1,2 mln osób. Nadal nie są to jednak liczby na poziomie sprzed pandemii i 2020 roku.