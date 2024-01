Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń

Babcie zawsze z uśmiechami na twarzach i sercami pełnymi ciepła , są jak magiczne czarodziejki gotujące najlepsze obiady i przygotowujące najpyszniejsze ciasta. Posiadają mądrość i delikatność, które sprawiają, że każdy dzień jest lepszy. To właśnie Was cenimy za dobroć i umiejętność dzielenia się wskazówkami i radami.

Dziadkowie, zawsze gotowi do opowiedzenia fascynujących historii z przeszłości, to właśnie z Wami każdy dzień jest niepowtarzalna lekcją życiowej mądrości. Dziadkowie są przewodnikami i niezastąpionymi źródłami inspiracji.

Nadszedł czas, abyście to Wy podzielili się cudownymi historiami Waszych rodzin i opowiedzieli o relacjach, jakie łączą Was z wnukami i dziećmi. Dni Babci i Dziadka to idealna okazja na docenienie wyjątkowej roli, jaką pełnicie. Z tej okazji rusza plebiscyt na najsympatyczniejsze babcie i dziadków, gdzie docenimy Was i Wasze piękne, rodzinne historie. Opowiedz nam o tym, jak cudownie jest być babcią lub dziadkiem, jak można spełniać się w tej roli i cieszyć nie tylko miłością wnuków, ale i całej rodziny. To przecież Wasze święto!

____________________

Wszystkie zgłoszenia nadesłane do 16 stycznia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Podzielcie się Waszymi pięknymi historiami, chwytającymi za serce fotografiami czy inspirującymi anegdotami. To szansa, abyście stali się inspiracją dla innych, dzieląc się Waszym życiowym doświadczeniem, entuzjazmem i energią. Pozytywne emocje, jakie bez wątpienia będą towarzyszyły tej publikacji, to jednak nie wszystko.