Kajetan P. dokonał w Warszawie brutalnego morderstwa lektorki. Mężczyzna usłyszał kolejny wyrok

Warszawski sąd okręgowy w trzyosobowym składzie zmienił kwalifikację czynu i skazał Kajetana P. nie za napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Sąd obniżył więc karę. Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 r. sąd dla Warszawy-Mokotowa skazał mężczyznę na rok więzienia.

Obrońca Kajetana P. mec. Piotr Dałkowski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że wyrok nie satysfakcjonuje obrony. Zapowiedział, że wystąpi o pisemne uzasadnienie środowego wyroku i rozważy wniesienie kasacji.

Według prokuratora Przemysława Nowaka sąd "nieznacznie zmienił wyrok pierwszej instancji, który był uznawany przez prokuraturę za słuszny".

Ten wyrok jest prawomocny, więc co do zasady kończy to postępowanie. Zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem i ocenimy, czy są podstawy do kasacji, ale wstępnie - nie sądzę - ocenił prokurator.