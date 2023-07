Kierowca ciężarówki usnął na środku drogi pod Warszawą. Był pod wpływem narkotyków

Usnął w ciężarówce. Wcześniej wziął narkotyki

Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek (20.07) ok. godz. 9 w Jedlance. Dyżurny radomskiej komendy odebrał zgłoszenie o zaparkowanej na środku jezdni ciężarówce, w której znajdował się kierowca. Świadkowie będący na miejscu próbowali dostać się do środka pojazdu, jednak był on zamknięty, a z kierowcą nie było kontaktu.

- Nie reagował na żadne sygnały i nawoływania. Na miejsce pojechał patrol radomskiej drogówki. Było tam już pogotowie ratunkowe. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i sprawdzeniu stanu zdrowia, ratownicy określili, że mężczyzna jest zdrowy i nic mu nie dolega - relacjonuje sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa/WRD KMP w Radomiu.

W trakcie rozmowy z policjantami mężczyzna wyjaśnił, że podczas jazdy poczuł potrzebę fizjologiczną, dlatego zatrzymał pojazd na środku drogi i poszedł w pobliskie zarośla. Po powrocie do pojazdu usnął. Nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego postępowania i był bardzo pobudzony, dlatego policjanci przebadali go na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.