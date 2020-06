Koronawirus. Osiedle Jazdów znów walczy o przetrwanie. Trwa zbiórka na pokrycie czynszów za fińskie domki

- Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Waszego wsparcia, ponieważ to od niego zależy przyszłość części organizacji - pisze Osiedle Jazdów.

Festiwal w ramach podziękowań

Pieniądze ze zrzutki mają pokryć dwumiesięczny czynsz za domki. - Chcemy skupić się po kwarantannie na działaniu dla Was, a nie na regulowaniu swoich długów - czytamy w opisie zrzutki. Jeśli uda się zebrać pełną kwotę, to w najbliższym możliwym terminie zostanie zorganizowany Festiwal Bliskości. - W końcu będziemy mogli ze sobą pobyć i naoliwić fińskie drewno Waszym towarzystwem :) Zrobimy duży piknik z pizzą z pieca i atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci w co najmniej kilku domkach - piszą działacze. Zweryfikowana zbiórka znajduje się TUTAJ.