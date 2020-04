Koronawirus w Warszawie. Tysiące uczniów bez dostępu do lekcji online. Powód? Nie mają komputerów

Apel wiceprezydent Warszawy

Skalę problemu ze sprzętem komputerowym wśród warszawskich uczniów i nauczycieli ujawniła Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy. - Zwracaliśmy uwagę, że wielu uczniów zostanie pozbawionych równych szans w edukacji, bowiem nie ma dostępu do internetu, nie ma komputerów. Ograniczenia te dotyczą również wielu nauczycieli - pisze urzędnicza.

Zdalna edukacja została wprowadzona przez MEN już 25 marca. Mimo to - w samej Warszawie - blisko 18 tys. dzieci nie może kontynuować nauki. Z ponad 208 tys. stołecznych uczniów, właśnie tyle zgłasza brak komputerów. Nie lepiej wygląda to u kadry pedagogicznej, gdzie spośród 30 tys. nauczycieli, ponad 5,5 tys. ma problem ze stacjonarnym dostępem do internetu.

Kłopoty z lekcjami online w Warszawie dotyczą zarówno podstawówek, jak i szkół średnich. Z danych udostępnionych przez Kaznowską wynika, iż najgorzej jest w Szkole Podstawowa nr 220 w Śródmieściu, gdzie domowego komputera nie posiada 75 uczniów oraz w grochowskim Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego, gdzie problem sygnalizuje ponad 41 nastolatków.