Koszmarny wypadek pod Siedlcami na Mazowszu. Jeden z samochodów rozpadł się na pół. Cztery osoby trafiły do szpitala Redakcja Warszawa

W poniedziałek, 29 stycznia, w Krześlinie na Mazowszu doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedno z aut rozpadło się na pół. Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Hołubla, cztery osoby trafiły do szpitala. Szczegóły poniżej.