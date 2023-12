Krzysztof Dymiński zaginął ponad pół roku temu. Ruszyła zbiórka na poszukiwania nastolatka. Rodzice i warszawska policja apelują o pomoc

Pani Agnieszka i pan Daniel wierzą, że odnajdą syna, zapewniając, że nie mają zamiaru poddać się w walce o odnalezienie chłopca.

Jesteśmy normalną, kochającą się rodziną. Mieszkamy w małej wsi pod Warszawą, pracujemy, mamy dwóch synów - Patryka, 20 lat i Krzysztofa, lat 16. Świat się dla nas zatrzymał tamtego dnia i choć próbujemy żyć jak wcześniej, to nic już nie jest takie same, a codzienność jest po prostu wegetowaniem. Każdy dzień to nieustająca tęsknota i oczekiwanie. I modlitwa o cud. Nie rozumiemy tego, co się wydarzyło i dlaczego. Nasze dzieci to cały nasz świat, a założenie rodziny od zawsze było dla nas nadrzędnym celem - czytamy w opisie zbiórki.