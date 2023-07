Lixa. Alternatywa dla mody na wieżowce. Czy biurowce kampusowe przyjmą się w Warszawie?

Na Woli, przy Giełdowej, powstał „płaski wieżowiec”. Lixa to kampusowy kompleks złożony z pięciu niskich budynków. Ma być alternatywą dla drapaczy chmur. Czy tego typu projekty przyjmą się w Warszawie?

„Transatlantyk” ciągnął się przez trzysta metrów wzdłuż ul. Karolkowej. Absurdalnie długi biurowiec z lat 90. nie sprawdził się. Gdy Wola stała się biurowym centrum Europy Środkowej, został zburzony. Był zbyt stary i za mało funkcjonalny. W jego miejscu Yareal stawia biurowy kompleks o łącznej powierzchni 77 tys. mkw. Lixa - to jego nazwa - złożony będzie z pięciu budynków. Trzy z nich już stoją. Budowa dwóch kolejnych jest na ukończeniu. - Jeden z budynków (E) zostanie oddany do użytku w marcu 2024, a drugi (D) w maju. Łącznie będzie to 28 tys. mkw. powierzchni – mówi nam Marta Zawadzka, dyrektor ds. wynajmu Yareal Polska. Czy kompleks przetrwa dłużej niż poprzednik?

Przeciwwaga dla wieżowców

Deweloper wykupił działkę z określonymi warunkami zabudowy. Przy Giełdowej nie można budować wysoko, ale sama powierzchnia działki jest spora. Postawiono na projekt kampusowy, składający się z pięciu budynków oznaczonych kolejnymi literami alfabetu od A do E.

Łączna powierzchnia biur jest większa niż w pobliskiej wieży Warsaw Spire czy Skyliner. Wspominane projekty to konkurencja Lixy. Walczą o tego samego najemcę. W tym przypadku jako atut Yareal podaje niższą zabudowę. Budynki mają po 24 metry wysokości, a dominanta od strony ul. Kasprzaka – 54,5. Kilka razy mniej niż u sąsiadów. - Lixa to projekt kampusowy, przeciwwaga do wież przy Rondzie Daszyńskiego. Do tego duże powierzchnie piętra, ponad 3 tys. mkw. To umożliwia dogodną aranżację dla najemców. Zdecydowanie lepiej jest być w jednej społeczności, a nie na kilku piętrach. Pod tym względem mamy inną ofertę, a jesteśmy w „sercu” Woli – tłumaczy Zawadzka.

Niska zabudowa jednych zachęca, innych odpycha. Trwa pogoń za biurami na 30. czy 40. piętrze, w wysokich „szklanych domach” na Woli. Widać to po stopniu zapełnienia nowych wieżowców. Jednak – jak słyszymy – Lixa też dobrze sobie radzi. Obecne biura są wynajęte w 95 proc. Te, które są w budowie, firma chce skomercjalizować do końca roku. Czyli jeszcze przed zakończeniem budowy.

Zielone patia i pasaż z gastronomią

- Do budowy wykorzystaliśmy beton niskoemisyjny, 70 proc. aluminium pozyskiwane jest z odzysku, a prąd wykorzystywany do budowy i później eksploatacji pochodzi z farm wiatrowych. Jesteśmy coraz bardziej świadomi ochrony ziemi. To jest nasza kontrybucja - dodaje dyrektor ds. wynajmu Yareal Polska. Oczywiście ekologiczne nowinki to nie jest nowość. Beton niskoemisyjny używany jest przy budowie m. in. The Bridge czy P180. Z kolei prąd z farm wiatrowych na dla wolskich biurowców codzienność.

Oceniając kompleksy biurowe warto zwrócić uwagę na aspekt społeczny. Wiele biur, szczególnie tych sprzed dekady, to zamknięte molochy. Zagrodzone, niedostępne dla mieszkańców, bez przestrzeni wspólnych czy choćby kawiarni w parterze. Wobec tego wartość nowego budynku należy oceniać także przez to, jak „działa” na rzecz społeczności. Co oferuje Lixa? Czy to alternatywa dla wieżowców? Krzysztof Jedynak Patia kompleksu wypełnione są zielenią. To miejsca do których możemy wejść od strony ulicy. Choć niestety nie ma tam kawiarenek, za to jest przyjazna i przyjemna przestrzeń. Gastronomia ma pojawić się w pasażu przecinającym działkę na pół. - W ramach projektu stworzyliśmy część handlowo-usługową o powierzchni 4 tys. mkw. tworzącą pasaż Lixa City Garden. Będzie to miejsce spotkań i miejsce restauracyjne. Od ul. Kasprzaka znajdują się showroomy i punkty usługowe – tłumaczy Marta Zawadzka. Restauracje mają być w sumie trzy – jedna z nich już działa (Restauracja Street). Do tego dwie kawiarnie, a także punkt medyczny. Nie jest to może spektakularny pasaż, trzeba jednak docenić, że zamknięty od lat 90. kwartał ulic nagle staje się dostępny.

