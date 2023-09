Strefa relaksu w sąsiedztwie biurowca. Skanska chwali się kooperacją z miastem

O samym wieżowcu P180 (nazwa pochodzi od adresu Puławska 180) pisaliśmy w lipcu zeszłego roku. Ma 63 metry wysokości, jednak ze względu na długość bryły, oferuje aż 32 tys. mkw. powierzchni biurowej. To wysokość podobna do innych budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Wilanowska. Stacji, która jest kluczowym elementem odniesienia dla jego twórców i zarządcy - jak słyszymy. - Przy projektowaniu i realizacji biurowca staraliśmy się wykorzystać założenia miasta 15-minutowego, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie stworzyć miejsce spotkań - mówią przedstawiciele Skanska.

Zieleń, mała infrastruktura, gastronomia

W jaki sposób do tego dążą? Stworzono przy wyjściu z metra od strony ulicy Puławskiej, obok biurowca plac zabaw, elementy małej infrastruktury takie jak ławki i stoliki, postawiono wiaty rowerowe (mają uzupełniać stojaki od strony ulicy Domaniewskiej). W przyszłości ma być również otwarty lokal gastronomiczny uzupełniający całość - otwarty też w weekendy i poza godzinami pracy biurowca. W pobliżu znajduje się także kultowy dla tego rejonu skatepark, ale jak tłumaczą przedstawiciela Skanska przejdzie on remont w ramach budżetu partycypacyjnego, a podobną rewitalizację przeszły już boiska do koszykówki.

- Elementy zrealizowane przez nas, a które mają być dostępne dla mieszkańców, zostały stworzone w porozumieniu z dzielnicą. Była to pełna kooperacja, jak uzupełnić tę przestrzeń. Mamy nadzieję, że w przyszłości to będzie popularne miejsce spotkań, a P180 stanie się punktem orientacyjnym porównywalnym do dawnego dworca południowego. Wyobrażam sobie, że zamiast mówić, że jedziemy na Ksawerów, to P180 będzie takim punktem odniesienia - mówił Tomasz Subocz, manager Skanska ds. wynajmu.

Komunikacja miejska czy samochód?

Przedstawiciele dewelopera tłumaczą, że obecnie skomercjalizowane zostało około 80% powierzchni biurowej. Przypomnijmy, że biurowiec jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra oraz linii tramwajowej, na co również zwracano uwagę. - Znów możemy przejechać bezpośrednio do centrum tramwajem, co jest dla nas bardzo ważne - dodawał Subocz. Pomimo tego biurowiec posiada parking na 200 aut. Pytaliśmy czy jest on w pełni wykorzystywany czy też dojazdy komunikacją miejską cieszą się większą popularnością.- Liczba miejsc przypadająca na firmę jest mniejsza niż w przypadku wielu inwestycji. Mamy inteligentny system zarządzania miejscami parkingowymi, ale pracodawcy też się dostosowują do realiów i w większym stopniu wykorzystują transport zbiorowy - słyszymy. - Wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku tak dobrze zlokalizowanych inwestycji to będzie szło w tym kierunku