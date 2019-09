"Ludzki Poniatowski". Tak powinien wyglądać Most Poniatowskiego według aktywistów

fot. "Ludzki Poniatowski. Idea zmiany organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa"

"Ludzki Poniatowski" to inicjatywa miejskich aktywitsów, której celem jest rewitalizacja Mostu Poniatowskiego i zmiana organizacji ruchu na jego trasie. "Zapewne niektórzy z Was słyszeli również o tym, że jest to miejsce bardzo niebezpieczne i że dochodzi na nim do wielu wypadków" - piszą inicjatorzy akcji. I publikują postulaty, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Jesteście ciekawi, jakie pomysły mają "uczłowieczyć" Most Poniatowskiego? Szczegóły w artykule poniżej.