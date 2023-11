Metro bez miejsc siedzących. Czy rozwiązania z Seulu sprawdziłyby się w Warszawie? Aktywiści i rzeczniczka warszawskiego metra komentują Michał Mieszko Skorupka

Rewolucyjne zmiany w metrze. Czy rozwiązania z Seulu sprawdziłyby się w Warszawie? Wojciech Barczyński / Archiwum Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Tłok w metrze to problem, z którym boryka się większość dużych miast na całym świecie. O tym, jak kłopotliwe potrafią być podróże tym środkiem komunikacji w godzinach szczytu, wiedzą m.in. pasażerowie z Seulu. W stolicy Korei Południowej pojawił się jednak pomysł na to, jak zwiększyć przepustowość. W styczniu 2024 na dwóch tamtejszych trasach pojawią się pociągi, posiadające wagony bez miejsc siedzących. Z szacunków wynika, że poprawi to komfort osób podczas jazdy. Czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się w Warszawie? Głos w sprawie zabrali przedstawiciele stołecznego metra oraz organizacji Miasto Jest Nasze.