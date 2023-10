Masa Krytyczna wyjdzie na ulice Ochoty. Aktywiści będą domagać się zmian w okolicach Raszyńskiej. "To miejsce woła pomstę do nieba"

Aktywiści chcą zmian na ulicy Raszyńskiej. Będzie protest

Aktywiście organizują więc pierwszą Pieszą Masę Krytyczną na Ochocie , by pokazać jakie zmiany mogłyby sprawić, że okolice Raszyńskiej stałyby się przyjazne wszystkim mieszkańcom.

Koncepcja przebudowy ulicy zakłada utworzenie 3 nowych przejść dla pieszych, przeniesienie parkowania z chodnika na jeden pas jezdni od strony Filtrów, zwężenie pasów na zachodniej nitce Raszyńskiej i poszerzenie drogi rowerowej, która ma być dwukierunkowa i zostać pociągnięta aż do Pomnika Lotnika. Na pasie zieleni wytyczona została aleja spacerowa i postawione ławki oraz oświetlenie. Nowe pasy umożliwią dojście mieszkańcom do zaparkowanych od strony Filtrowej samochodów oraz ułatwią drogę na przystanek, co jest szczególnie ważne, gdyż tuż przy Raszyńskiej znajduje się szkoła podstawowa.