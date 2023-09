Mazowiecka Służba Więzienna poszukuje funkcjonariuszy. Trwa nabór strażników, wychowawców czy kwatermistrzów. Tyle można zarobić

Pewna praca, na niepewne czasy i stabilność zatrudnienia to główny walor, który zachęca do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Oprócz wynagrodzenia, funkcjonariusze liczyć mogą m.in. na trzynastkę, mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę, dłuższy urlop, dofinansowanie do wypoczynku, ryczałt za dojazdy do miejsca pełnienia służby, równoważnik za brak mieszkania - wymienia ppor. Bartosz Muszyński.