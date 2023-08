Metro w Warszawie. Piętrowe stacje, dwie linie na jednym peronie i budowa dwóch linii jednocześnie. Niespodzianki od miasta

Ratusz ogłosił plany rozbudowy sieci metra w Warszawie. Znamy coraz więcej szczegółów, a wśród nich ciekawostki i rozwiązania, których do tej pory w Warszawie nie było. Przyglądamy się nowatorskim koncepcjom, które miasto chce zastosować na budowie tej niezwykle kosztownej inwestycji.

Piętrowe stacje

Planowana linia M5, w osi wschód-zachód, na trasie Gocławek-Szamoty przechodzić będzie między innymi przez Śródmieście Południowe. Ta część miasta jest bardzo gęsto zabudowana, w tym pięknymi i zabytkowymi kamienicami, które przetrwały II wojnę światową. Dlatego stacje planowane w lokalizacjach o ograniczonej powierzchni terenu będą piętrowe, dwupoziomowe. UM Warszawa Dwa prowadzone do siebie równolegle tunele metra w rejonie stacji znajdą się jeden nad drugim. Takie dwupoziomowe stacje pojawią się na Solcu, w rejonie Pięknej, placu Konstytucji i na Koszykach. To oznacza, że wejścia do stacji mogą wyglądać jak w wielu zachodnich miastach - małe przez podwórka, bramy budynków, połączone z istniejącą infrastrukturą.

Wygodne przesiadki? Dwie linie na jednym peronie

Na Marymoncie powstanie krzyżówka aż trzech linii metra: M1, M2 i M4. Tam powstanie stacja z możliwością przesiadki między liniami na jednym peronie. Będzie możliwość podróży pociągami linii M2 lub M4. Według planów ratusza na jednym, nowym peronie, znalazłyby się razem linie M2 i M4. Wyglądałoby to w taki sposób jak poniżej. UM Warszawa Ratusz tłumaczył, że to efekt z dotychczasowych doświadczeń. Obecnie mamy jedną stację przesiadkową w metrze, gdzie łącznik na Świętokrzyskiej regularnie się "korkuje". Nie lepiej ma być na Stadionie Narodowym, gdzie trzeba będzie przejść górą między peronami, czyli liniami M2 i M3. Tu ma być wygodniej, ale do linii M1 także będzie prowadzić łącznik. Podobnie jak na Świętokrzyskiej raczej nie był on w pierwotnych planach, dlatego budzi obawy czy nie będzie problemów podobnych jak w istniejącym łączniku.

Budowa kilku linii jednocześnie

Wiadomo, że najlepsze perspektywy jeśli chodzi o ruch i potoki pasażerskie ma planowana linia M4. Do tej pory jednak Ratusz przymierzał się do budowy linii M3, za co jest często krytykowany. Czy to się zmieni? - Funkcjonujemy w pewnym systemie, realizowaliśmy też wcześniejsze plany i strategię. Chcę dążyć do tego, żeby prace nad linią M3 i M4 realizowane były jednocześnie - usłyszałem od prezydenta Trzaskowskiego. Oczywiście na razie mowa o pracach przygotowawczych, ale to i tak dobry sygnał.

Wszystko jednak zależy od tego czy będą środki na budowę. Po pierwsze, chodzi o dofinansowanie unijne, po drugie - Krajowy Plan Odbudowy. Jednak poza ekscytacją związaną z budową dwóch linii jednocześnie pamiętajmy o czymś innym. To oznacza także mnóstwo utrudnień. Wiemy jakie problemy panują obecnie, gdy trwa budowa tramwaju na Wilanów, remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej i remont Placu Trzech Krzyży - wszystko w swojej bliskiej okolicy.

