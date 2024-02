Moda wprost z ulic Warszawy. Tak wyglądali mieszkańcy stolicy w czasach PRL. Co z tamtych czasów zostało z nami do dziś?

Moda z warszawskich ulic - edycja PRL

Zapraszamy na kolejną odsłonę naszej serii o tym jaka moda dominowała na ulicach Warszawy. Wcześniej zajęliśmy się przedwojenną stolicą, o czym przeczytacie tutaj . Teraz sięgnęliśmy po zbiory dotyczące okresu PRL - zwłaszcza skupiliśmy się na latach 60., 70. i 80. XX wieku. To wówczas zaczęły następować w ubiorze większe i poważniejsze zmiany. Wyjście na ulice nie zawsze wiązało się już z przywdzianiem eleganckiego stroju. Jak się to zmieniło?

Co zaczęło wyróżniać tę epokę? Przede wszystkim Panie zaczęły zakładać spodnie! Dla kogoś może brzmi to zabawnie, ale wystarczy porównać zdjęcia z poprzednim tekstem dotyczącym okresu II RP, by przekonać się, że wówczas kobiety wybierały wyłącznie sukienki i spódnice. Mieszkańcy Warszawy coraz rzadziej decydowali się na nakrycie głowy jako obowiązkowy element stroju - tak jest zresztą do dzisiaj. Ograniczali kapelusze, przerzucili się na czapki zimą. Pojawiły się okulary przeciwsłoneczne, a lata 80. to oczywiście duża liczba ortalionów i ubrań z kategorii oversize, a więc luźne, swobodne czy wręcz za duże. To wszystko uzupełniały fryzury - ondulacja, loki, lakiery do włosów, tapir.

Grupa ludzi na ul. Nowy Świat w Warszawie (1988) Jan Morek

Dynamiczne zmiany następowały szybko. Było coraz bardziej kolorowo, oryginalniej i ciekawie. Co zobaczycie zresztą w naszej galerii. A jeszcze kilkanaście lat wcześniej, w latach 60., ludzie ubrani byli wciąż w sposób bardziej stonowany, uczniowie na wycieczce mają marynarki i golfy, a zimą pełno było płaszczy. Udało nam się natrafić na kilka fotografii z pokazów mody z różnych dekad, a także wiele mówiące o epoce zdjęcia z sesji plenerowej kandydatek do tytułu Miss Polonia 1988.

Sesja plenerowa kandydatek do tytułu Miss Polonia 1988 Jan Morek

Do Warszawy powszechnie zawitały też jeansy czy skurzane kurtki. Część produkcji krajowej, a inne pochodzące z zachodu kupowane w Pewexach - sklepach z obsługą wyłącznie dewiz, czyli walut zagranicznych. Wówczas nie brakowało rodzimych inspiracji, pomysłów czy też zaczerpniętych z całego bloku państw socjalistycznych. Moda zachodnia przychodziła do Polski z większym opóźnieniem. Czy widzicie to na zdjęciach?