Na Woli powstanie nowoczesna ekologiczna szkoła za 38 mln zł. Tak będzie wyglądać

- To dla nas priorytetowa inwestycja. Zaznaczam, że posiadamy już prawomocne pozwolenie na budowę. A nie było łatwo, ponieważ część mieszkańców protestowała przeciwko tej inwestycji . Niemniej jednak, dla dobra wszystkich mieszkańców Odolan, uzyskaliśmy pozwolenie na stworzenie nowej szkoły podstawowej. Zaznaczam również, że aby ona powstała, musieliśmy odsunąć budowę innych inwestycji w tym m.in. Wolskiego Centrum Kultury. (...) Liczymy, że znajdzie się wykonawca, który będzie w stanie zrealizować założone cele - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola - Liczymy, że znajdzie się także wykonawca, który zrealizuje inwestycje wokół szkoły, a więc m.in. budowę terenów sportowych.

Szkoła podstawowa na Odolanach - co w środku?

Dwa oddzielne budynki pomieszczą uczniów szkoły podstawowej i młodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych. – Placówka będzie liczyła 28 pełnowymiarowych sal dydaktycznych dla szkoły podstawowej, m. in. pracownię fizyczną, chemiczną, biologiczną czy informatyczną, 4 sale dla oddziałów przedszkolnych oraz 7 mniejszych sal dydaktycznych do pracy w grupach i 3 pracownie językowe – wymienia Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. W kompleksie ma powstać blok sportowy z boiskiem o wymiarach 15x28m, zapleczem sanitarnym, małą salą fitness/aulą oraz salą do gier stołowych. Nie zabraknie stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, biblioteki z czytelnią oraz trzech świetlic.

Obok szkoły powstaną dwa boiska wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną i plac zabaw dla dzieci. Zmagania młodych sportowców będzie można oglądać z widowni stworzonej z dużych schodów z siedziskami i zielenią. – Budowa boisk nie jest przedmiotem ogłoszonego właśnie przetargu. Te prace zlecimy w oddzielnym postępowaniu. Boiska będą gotowe w tym samym czasie co szkoła – mówi burmistrz Strzałkowski.

